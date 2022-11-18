За большой вклад в развитие региона и многолетний добросовестный труд губернатор Александр Авдеев...

За большой вклад в развитие региона и многолетний добросовестный труд губернатор Александр Авдеев наградил медалью "За заслуги перед Владимирской областью" заслуженную артистку России Татьяну Евдокимову.Свой путь в искусстве она начала в 1961 году. Работала в театрах Хмельницкого, Балтфлота, Владикавказа, Калуги. В 80-м году приехала во Владимир вместе с мужем, заслуженным артистом России Григорием Шевченко. С тех пор служит во Владимирском областном академическом театре драмы. За эти годы Татьяна Евдокимова воплотила на сцене яркие образы Кручининой в "Без вины виноватых", бабушки Муре в "Тайне Клана Муре", Филумены Мартурано в одноименном спектакле. Эти и сотни других ролей в памяти не только у зрителей Владимира, но и многих других городов России, а также ближнего зарубежья.