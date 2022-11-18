Профессия мечты на шаг ближе. На площадке Владимирского авиамеханического колледжа состоялся финал...

Профессия мечты на шаг ближе. На площадке Владимирского авиамеханического колледжа состоялся финал проекта "Билет в будущее". Слово - Ольге Яцык.- Профессию будем менять?- А я вот думаю!"Билет в будущее" реален. Третий год с помощью одноименного проекта школьники Владимирской области определяются с будущей профессией. Финал этого года принимает Владимирский авиамеханический колледж. В специально оборудованных мастерских ребята могут познакомиться с тонкостями технических профессий и буквально "пощупать" их руками.Дмитрий Красанцев, мастер производственного обучения Владимирского механического колледжа:- Данная мастерская оборудована по стандартам "Ворлдскиллс". Здесь пять рабочих мест и они полностью укомплектованы под демонстрационный экзамен, под чемпионаты.Педагоги-навигаторы - верные помощники участников. Перед пробами школьники прошли тестирование с помощью мультимедийного онлайн-комплекта "Конструктор будущего". Узнав с помощью видеороликов, игр и заданий ещё больше о востребованных специальностях.Татьяна Миловзорова, педагог-организатор школы №3 г. Юрьев-Польского:- Сегодня я привезла группу восьмиклассников на профессиональные пробы по специальностям автомеханик, эксплуатация и ремонт автомобилей. ...А даже если они в будущем не будут автомеханиками, у каждого из них будет автомобиль и это пригодится. Знания, полученные здесь, я думаю, пригодятся.Восьмиклассник Дмитрий, к примеру, свой выбор уже сделал. И даже попробовал выровнять деталь автомобиля с помощью сварки.Дмитрий Лиженин, участник проекта «Билет в будущее»:- Я хочу выучиться на токаря. Мне просто нравятся машины и то, как они устроены. Ремонтировать их.За время проекта школьники познакомились с более чем сорока профессиями. Приоритеты профориентации в России сегодня закреплены Президентом на государственном уровне, а федеральным оператором является Фонд Гуманитарных Проектов.Елена Макарова, представитель проекта «Билет в будущее» во Владимирской области:- Проект не стоит на месте, он развивается и с каждым годом он становится более полезен и для педагогов-навигаторов и, самое главное, для школьников. Дает им такую возможность примерить профессию на себя и узнать о профессиях будущего."Билет в будущее" этого года: это 9 000 участников и 19 учебных площадок. Полученные знания помогут школьникам сделать мечту о заветной профессии вполне реальной.Ольга Яцык, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"