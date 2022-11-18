Виталина Цымбалюк-Романовская навсегда останется в памяти россиян как бывшая жена Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская навсегда останется в памяти россиян как бывшая жена Армена Джигарханяна.Виталина Цымбалюк-Романовская — одна из тех женщин, которых называют роковыми. Яркая и неординарная киевская пианистка сразу очаровала опытного режиссера Армена Джигарханяна и надолго поселилась в его сердце. Многие до сих пор верят, что именно Виталина дала артисту вторую молодость и заметно продлила его жизнь, хотя после его смерти на Цымбалюк-Романовскую посыпались обвинения и гадости.Тем не менее, имя Армена Джигарханяна до сих пор чаще всего вспоминают именно в соцсетях Виталины. "Царствия небесного", – пишут фолловеры.На днях 44-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала в своем аккаунте о секретах красоты, которыми пользуется для сохранения молодости и отличного внешнего вида. Звезда показала косметику, в составе которой есть гиалуроновая кислота.Средства якобы помогают звезде не стариться преждевременно, но уход за кожей явно не из дешевых. Смотрят на него небогатые россияне, да проливают горькие слезы."Вы знаете, что я не сторонник инъекций, а чередую салонные процедуры с домашним уходом", – сказала Цымбалюк-РомановскаяВпрочем, не удивительно, что Виталина Цымбалюк-Романовская так молодо выглядит, ведь она условно обливается этой кислотой.