В соцсетях он попрощался с коллегами из Гороховецкого района, в котором отработал три года.

Дмитрий Наумов возглавит мэрию Владимира 21 ноября. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.«Уважаемые жители Гороховецкого района, горсовет Владимира доверил мне ответственный пост главы администрации областного центра. С 21 ноября я приступаю к работе. Подводя итог трёхлетней работы в районе, хочу отметить, что команда каждый день делала всё, чтобы он развивался. Основное внимание уделялось ремонту дорог, модернизации водопровода, благоустройству, приведению в порядок образовательных и спортивных учреждений, поиску инвесторов. Благодарю коллег за совместный труд, а также жителей, которые помогали видеть проблемы и находить пути их решения», - подчеркнул он.Напомним, что 16 ноября владимирские депутаты единогласно Дмитрия Викторовича на пост мэра города.Справка:Дмитрий Наумов родился в 1979 году в Мстёре в семье рабочих. Окончил Вязниковский механико-технологический техникум по специальности «Менеджмент», заочное отделение факультета «Экономика и управление городским хозяйством» ВлГУ и РАНХиГС по специальности «Муниципальное управление».С 2012 по 2019 годы он руководил администрацией посёлка Мстёра. С 2019 года возглавлял администрацию Гороховецкого района.