Телеведущая Катя Гордон стала мамой в третий раз. С самого рождения ребенок находится в центре внимания.

Телеведущая Катя Гордон стала мамой в третий раз. С самого рождения ребенок находится в центре внимания.Телеведущая иобщественный деятель Катя Гордон в 42 года стала мамой в третий раз. Разродившаясяженщина назвала мальчика необычным и, мягко говоря, неординарным именем — Теодором.С одной стороны, такое имя выделяется среди остальных, а с другой — ребенокможет столкнуться с трудностями.Детско-подростковыйпсихолог Яна Климченко обсудила с ситуацию и ответила на вопрос,сломала ли Гордон жизнь своему сыну. По мнению эксперта, выбор необычного именидля ребенка — это реализация амбиций родителя. Будучи известной, Катя Гордонпривыкла быть в центре внимания, поэтому и для своего сына она желает того же.Другой причинойстановятся проблемы из детства. Погоня за вниманием может вылиться внеполноценность ребенка. Психолог говорит о том, что общество может оттолкнутьслишком вычурное имя сына Кати Гордон."Человекубудет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому чтоон будет привыкать, что его отвергают", — комментирует эксперт.Климченкодобавляет, что решать проблему нужно сразу. Родителям стоит решить для себя чтоважнее: желание выделяться или благополучие ребенка. Получается, что КатяГордон еще может передумать и дать мальчику более привычное имя.