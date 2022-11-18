Раскопанная ранее территория благоустроена. Жители этого дома номер 48 на Тракторной дождались благоустройства прилегающего участка. Напомним, наш телеканал рассказывал о жалобах местных

Раскопанная ранее территория благоустроена. Жители этого дома номер 48 на Тракторной дождались благоустройства прилегающего участка. Напомним, наш телеканал рассказывал о жалобах местных жителей. Местный тротуар больше напоминал сельскую дорогу – вместо асфальта комья земли. А в дождь ходить здесь можно было только в резиновых сапогах – рассказывали местные жители. По их словам, всему виной проводимые