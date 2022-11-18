18.11.2022

2022-11-18 10:15:58

Евреи: обувные традиции и ритуалы

Евреи: обувные традиции и ритуалы



Еврейские источники сообщают об особом отношении к обуви. Через нее можно отследить историю народности, социальный статус обладателя и принадлежности к определенной группе. Изготавливали ее из шерсти, дерева, ткани, кожи и тростника. В древности вся обувь была нешитой. Использовались простейшие конструкции: детали соединялись с помощью ремешков и веревок, которые крепились к подошве, стопе или голени. Даже деревянная обувь была очень дорогой и позволить ее себе могли не все.



Традиционная обувь



Сандалии, аналогичные тем, что можно заказать в интернет-магазине , не раз упоминались в Торе. В ней описывается обувь на кожаной или деревянной подошве со шнурками, ремешками или веревками вокруг икр. Древние израильтяне носили плетеные сандалии, сделанные из ремней или веревок.



Шитые кожаные сандалии наалаим появились в Израиле уже в библейский период. Обувь из кожи символизирует достаток, а также наслаждения для тела, от которых отказываются в периоды траура. Башмаки такого типа крепились на ноге шнурками к голени. Изготавливали их из кожи крупного рогатого скота. В эпоху Талмуда в обиходе были башмаки и сандалии. Первые носили преимущественно зажиточные евреи, а вторые — бедняки. Но даже в этом случае сандалии оставались основной обувью: знать носила щедро расшитые драгоценными камнями и украшенные золотыми шнурами, а бедняки — скромные и простые.



Обувные обычаи



Босиком можно ходить только в чистых местах. Однако по своему предназначению, чтобы доносить слово Божие, евреи должны ходить только по терниям, грязи и гвоздям. Следовательно, босиком они могут заходить исключительно в священные места, например, в Храм. Для всего остального есть первоклассная итальянская обувь, заказать которую можно, перейдя по ссылке . Туфли и даже высокие сапоги нужно обувать в изгнании и дальних странах, чтобы и туда донести слово Всевышнего.



По обычаям, приходя на могилу цадиков, хасиды и сегодня снимают обувь. Таким образом они чтят святость той земли, на которой стоят и не марают ее нечистотами с улицы. Спать в обуви запрещено Талмудом. Считается, что так мужчина или женщина пробует вкус смерти. Собираясь в долгий путь, чистить обувь в этот день запрещено.



Еврейский закон трактует даже последовательность обувания и раззувания. Первой следует надевать обувь на правую ногу, а завязывать шнурки, наоборот, с левой. С нее же первой снимают сандалии или башмаки. Связано это с тем, что левая сторона тела считается менее значимой для человека, а потому обувать ее можно в последнюю очередь. Поскольку тфиллин повязывают именно на левую руку, с этой стороны начинают шнуроваться. К этим правилам привыкают с детства, а потому они не кажутся бессмысленными и обременительными. Есть мнение, что повторение этих ритуалов сулит человеку большую награду от Всевышнего.