У Олега Тинькова ограбили виллу в итальянской Тоскане. Из сейфов предпринимателя вынесли ценные вещи, в том числе сумки и часы, сообщает . Судя по всему, воры работали ночью, так как следы ..

У Олега Тинькова ограбили виллу в итальянской Тоскане. Из сейфов предпринимателя вынесли ценные вещи, в том числе сумки и часы, сообщает . Судя по всему, воры работали ночью, так как следы взлома и беспорядок охранник заметил утром.По данным телеканала , в момент ограбления Тиньков с семьей находился в Мексике. Сумма ущерба оценивается с сотни тысяч евро.