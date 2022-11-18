Видео очевидцы выложили в группе ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир. Из него можно понять,...

Видео очевидцы выложили в группе ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир.Из него можно понять, что массовая авария произошла близ Вязников на трассе М-7 "Волга". Там, где дорога идет под уклон.Скорее всего, кто-то из водителей грузовиков (на видео из попало сразу 4) не справился с управлением на скользкой из-за выпавшего сегодня снега трассе.В результате столкновения сильнее всех пострадала продуктовая фура с прицепом.Также в двух местах было снесено ограждение, установленное на разделительной линии шоссе.Сообщений о пострадавших нет.Точную картину произошедшего устанавливает прибывший на место аварии патруль ГИБДД.Фото и видео ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир.