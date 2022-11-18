Видео очевидцы выложили в группе ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир.
Из него можно понять,...
Видео очевидцы выложили в группе ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир.
Из него можно понять, что массовая авария произошла близ Вязников на трассе М-7 "Волга". Там, где дорога идет под уклон.
Скорее всего, кто-то из водителей грузовиков (на видео из попало сразу 4) не справился с управлением на скользкой из-за выпавшего сегодня снега трассе.
В результате столкновения сильнее всех пострадала продуктовая фура с прицепом.
Также в двух местах было снесено ограждение, установленное на разделительной линии шоссе.
Сообщений о пострадавших нет.
Точную картину произошедшего устанавливает прибывший на место аварии патруль ГИБДД.
Фото и видео ВК Подслушано Автомобилистов _ Владимир.