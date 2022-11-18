Водителям не надо совершать резких маневров и перестроений. На перекрестках, переходах и светофорах...

Водителям не надо совершать резких маневров и перестроений. На перекрестках, переходах и светофорах и следует снижать скорость заранее.Иначе тяжелые последствия практически неизбежны, предупреждает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Например, вчера, около 11.00 на автодороге «Дубки – Киржач» 50-летняя водитель автомобиля «Сузуки» съехала с дороги и врезалась в дерево. Ее 51-летний пассажир получил серезные травмы.В тот же день дороге «Киржач – Александров» 51-летний водитель «ВАЗа» также вылетел с дороги, и в результате попал в больницу.А на трассе М-7 грузовик наехал на металлическое ограждение. Его водитель получил травмы, автомобиль серьезно поврежден.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.