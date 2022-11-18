Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в социальных сетях важной информацией.
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в социальных сетях важной информацией.
В 2018 году у
звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк диагностировал рак
мозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, что
причиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка стала
мамой в третий раз.
Ни семья Анастасии,
ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, в
сети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейся
внешностью некогда привлекательной женщины.
Не только для семьи
актрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Ради
лечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США в
Россию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны.
Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимым
проводит время в Азербайджане.
На днях стало известно,
что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другой
стране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одном
из постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно.
"По прилету
в Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости", — написала дочь Заворотнюк.
Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходить
лечение полости рта.