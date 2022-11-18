Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в социальных сетях важной информацией.

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в социальных сетях важной информацией.В 2018 году узвезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк диагностировал ракмозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, чтопричиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка сталамамой в третий раз.Ни семья Анастасии,ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, всети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейсявнешностью некогда привлекательной женщины.Не только для семьиактрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Радилечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США вРоссию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны.Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимымпроводит время в Азербайджане.На днях стало известно,что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другойстране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одномиз постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно."По прилетув Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости", — написала дочь Заворотнюк.Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходитьлечение полости рта.