Благодаря пилотному проекту родители могут круглосуточно наблюдать за состоянием новорожденного со смартфона. Сервис доступен для родителей, дети которых появились на свет раньше срока или имеют недостаточный вес.

Благодаря пилотному проекту родители могут круглосуточно наблюдать за состоянием новорожденного со смартфона. Сервис доступен для родителей, дети которых появились на свет раньше срока или имеют недостаточный вес.Первыми участниками проекта стали Морозовская детская городская клиническая больница, роддома инфекционной клинической больницы №2 и городской клинической больнице №15 имени Филатова. Теперь следить за состоянием малыша онлайн можно в перинатальных центрах медицинского комплекса "Коммунарка", ГКБ имени Баумана и ГКБ имени Кончаловского, сообщила заммэра Москвы по вопроса социального развития Анастасия Ракова."Таким образом, сейчас в проекте принимают участие в общей сложности шесть медицинских учреждений Москвы", – уточнила заместитель мэра.Видеокамеры устанавливают прямо в аппаратах, где содержатся новорожденные в первые недели жизни. Для доступа к трансляции одному из родителей нужно написать заявление с указанием своих личных данных.Подключение к камере может предоставить заведующий отделением или лечащий врач. Трансляция доступна 24 часа в сутки в режиме онлайн.Видеозаписи не хранятся, доступ к ним имеют только родители и узкий круг технических специалистов. Просмотр доступен со смартфона и других электронных устройств, сообщается на портале mos.ru.Проект позволяет родителям малыша быть спокойнее за его здоровье, отметил главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко."Понятно, что переживания за здоровье маленького человечка никуда не денутся, но когда ребенок перед глазами, то тревога уходит, на душе становится немного спокойнее и появляется стойкая уверенность, что все будет хорошо, улучшается лактация у мамы", – подчеркнул медик.В Москве создана эффективная модель акушерско-гинекологической службы и родовспоможения. За последние 10 лет показатель выживаемости недоношенных детей в столице увеличился в два раза. Сегодня медики 98% малышей, родившихся раньше срока.