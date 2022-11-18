Управление наружной рекламы и информации приступило к праздничному оформлению города.

Владимир готовится к Новому 2023 году. Об украшении улиц рассказали в пресс-службе мэрии.Управление наружной рекламы и информации приступило к праздничному оформлению города. Дополнительные украшения приобретать не будут. Всего во Владимире будет размещено 197 разнообразных консолей и около 900 световых фигур.«Ведутся работы по монтажу «Звездного неба» на улицах Большой Московской и Георгиевской, а также крепление световых кронштейнов на опорах освещения. Общий метраж гирлянд составляет около 2,5 км, а количество лампочек превысит 6000», - уточнили в горадминистрации.До начала декабря на Соборной площади, перед «Домом культуры молодежи», у гостиницы «Заря» и в сквере у облсуда появятся ели.