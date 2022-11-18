На фоне слухов о разводе Ксении Собчак в микроблоге появился трогательный пост с признанием в любви.

На фоне слухов о разводе Ксении Собчак в микроблоге появился трогательный пост с признанием в любви.41-летняятелеведущая и журналистка Ксения Собчак долгое время называла себя чайлдфри ипублично противилась идее рожать ребенка. Однако, со временем взгляды блондинкипеременились. В феврале 2014 года Ксения вышла замуж за режиссера и актераМаксима Виторгана и в возрасте 35 лет стала мамой. У пары родился сын Платон.Отношения пары, ксожалению, не сложились. Оформившая развод с Максимом Виторганом Ксения Собчаксразу же вышла замуж за другого мужчину. Новым избранником блондинки сталскандальный режиссер Константин Богомолов.В этом годуПлатону исполнилось шесть лет и телеведущая трогательно поздравила своегоребенка с днем рождения в своих социальных сетях. Она поделилась фотографией подросшегомальчика, который очень похож на папу. Поклонники ведущей отметили, что Ксенияпросто тонет в любви с маленьким красавцем-мужчиной Платоном."Какоесчастье, что Вы, Ксения, все-таки решились на этот шаг, и теперь мы все срадостью поздравляем Платона с днем рождения!" — твердят подписчики.Любопытно, но иКсения, и Платон — скорпионы по знаку зодиака, оба родились в ноябре.Комментаторы предположили, что со временем маме и сыну будет непросто уживатьсяпод одной крышей, ведь скорпионы упрямы и твердолобы. Поклонники пожелалиКсении Собчак терпения и здоровья.