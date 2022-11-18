Яна Поплавская рассказала о тяжелом испытании в частной жизни.
Яна Поплавская рассказала о тяжелом испытании в частной жизни.
Актриса Яна
Поплавская стала героиней нового выпуска телепрограммы "Судьба
человека" на телеканале Россия-1. Ведущему Борису Корчевникову она
рассказала свои душевные переживания и последние новости. Было видно, что
исполнительница "Красной шапочки" еле сдерживает слезы.
Так, зрители
узнали, что любимый мужчина бросил Яну. Речь идет о ее старшем сыне — 37-летнем
Климе Поплавском. Об этом пишет . Мужчина не сообщил матери о своем
решение отправиться на фронт, но материнское сердце все равно его простило.
"Он мне
ничего не говорил", — рассказывает Борису Яна. Наследник актрисы сам
принял такое решение, не советуясь со звездной мамой. сообщает, что
Клим уже находится в тренировочной части. Уже в декабре он сможет отправиться в
зону активных действий.
Трагические события
разворачиваются в жизни Яны Поплавской через месяц после долгожданной свадьбы. Актриса
стала законной женой своего давнего избранника. Вместе пара прожила целых семь
лет, невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте. В предыдущем браке актриса прожила
с супругом 25 лет, расставшись в приятельских отношениях.