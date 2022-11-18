Яна Поплавская рассказала о тяжелом испытании в частной жизни.

Яна Поплавская рассказала о тяжелом испытании в частной жизни.Актриса ЯнаПоплавская стала героиней нового выпуска телепрограммы "Судьбачеловека" на телеканале Россия-1. Ведущему Борису Корчевникову онарассказала свои душевные переживания и последние новости. Было видно, чтоисполнительница "Красной шапочки" еле сдерживает слезы.Так, зрителиузнали, что любимый мужчина бросил Яну. Речь идет о ее старшем сыне — 37-летнемКлиме Поплавском. Об этом пишет . Мужчина не сообщил матери о своемрешение отправиться на фронт, но материнское сердце все равно его простило."Он мненичего не говорил", — рассказывает Борису Яна. Наследник актрисы сампринял такое решение, не советуясь со звездной мамой. сообщает, чтоКлим уже находится в тренировочной части. Уже в декабре он сможет отправиться взону активных действий.Трагические событияразворачиваются в жизни Яны Поплавской через месяц после долгожданной свадьбы. Актрисастала законной женой своего давнего избранника. Вместе пара прожила целых семьлет, невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте. В предыдущем браке актриса прожилас супругом 25 лет, расставшись в приятельских отношениях.