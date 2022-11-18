Добавим, что платформу для перевозки автомобилей выделило ДСУ №3.

Мобилизованным владимирцам в зону СВО передали два УАЗика. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«Отдельная благодарность жителям и предприятиям Селивановского и Юрьев-Польского районов, которые помогли с автомобилями. В машинах - медикаменты, спальные мешки, лопаты, топоры, колуны, газовые баллоны, печи», - уточнили в пресс-службе губернатора.Добавим, что платформу для перевозки автомобилей выделило ДСУ №3.Ранее сообщалось, что родственники призванных владимирцев вновь Путину и Шойгу на ситуацию на передовой.