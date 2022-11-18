По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными...

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.Прокуратурой Владимирской области совместно с ЭБиПК УМВД России по Владимирской области проведена законодательства.Установлено, что в нарушение требований закона, главой администрации города Покрова Олег Котров в 2021-2022 годах с гражданами были заключены договоры купли-продажи 11 земельных участков по льготной стоимости без проведения торгов в отсутствие на то оснований, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Сегодня "Вести" сообщали об обыске в кабинете Котрова.Ещё одному гражданину земельные участки по льготной цене были предоставлены путём заключения соглашений о перераспределении земель.В результате образованию причинён ущерб в размере не менее 4, 9 млн руб.Возбуждено уголовное дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Фото ВК Олег Котров