В результате преступных действий чиновника городу причинён ущерб в размере не менее 4, 9 млн рублей.

На мэра Покрова завели уголовное дело о махинациях при продаже 11 земельных участков. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В 2021-2022 годах глава администрации заключил 11 договоров купли-продажи по льготной стоимости без торгов. При этом основания для такого решения отсутствовали. Ещё один человек получил землю по льготной цене путём заключения соглашений о перераспределении территорий.«В результате преступных действий чиновника бюджету причинён ущерб в размере не менее 4, 9 млн рублей», - уверены в прокуратуре.По материалам проверки полиция возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.