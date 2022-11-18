Если семья не хочет оформлять ипотеку.

Если семья не хочет оформлять ипотеку.Семье, которая решит приобрести квартиру в Москве без помощи ипотечного кредита, придется в среднем копить 7 лет для покупки "однушки" площадью 38 кв. м.Такой срок получается, если использовать методику расчетов, предложенную Росстатом. Ведомство предлагает брать среднюю зарплату по столице и вычитать из нее прожиточный минимум, получая сумму в 69,5 тыс. рублей.Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке столицы сейчас составляет 314 тыс. рублей. И получается, что двум членам семьи действительно хватит семь-восемь лет, чтобы накопить необходимую сумму.Однако такая методика, по сути, учитывает только расходы на еду и ЖКХ, но не берет в расчет стоимость медицинских расходов, трат на транспорт, отдых и т. д. Кроме того, в расчет не берется инфляция.Реальный же срок, за который можно обзавестись достаточной суммой для приобретения квартиры, составляет не менее 15 лет, подсчитали аналитики "Миэль". При этом жилье, на которое надо копить более 5 лет, уже относится к категории "недоступное".