На улице Гарибальди в Обручевском районе Москвы возведут три жилых корпуса для переселенцев по программе реновации. Здания объединит подземная одноуровневая парковка.

На улице Гарибальди в Обручевском районе Москвы возведут три жилых корпуса для переселенцев по программе реновации. Здания объединит подземная одноуровневая парковка.В доме будет 669 квартир. Из них 105 – однокомнатные, 484 – двухкомнатные и 80 трехкомнатных. Часть жилья приспособят для людей с ограниченными возможностями. В здании оборудуют помещения консьержа и колясочные, в подъездах установят лифты разной грузовой подъемности.По словам глава столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анны Яковлевой, в здании также разместятся предприятия общественного назначения."В доме смогут открыться различные магазины, предприятия сферы услуг и другие организации", – приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы.Придомовую территорию благоустроят. Там сделают тротуары и пешеходные зоны, обустроят детские и спортивные площадки, парковочные места, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.Программа реновации стартовала в 2017 году. За пять лет для переселенцев построено 218 домов общей площадью почти три миллиона квадратных метров. В новые квартиры переехали 80,3 тысячи человек.Участники программы могут дополнительные "квадраты". Такая возможность пользуется большой популярностью у переселенцев: они заключили уже 1,7 тысячи договоров, что позволило им приобрести дополнительно 115 тысяч квадратных метров жилья, сообщил руководитель столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.С начала программы расселено более 300 старых зданий. На 2022 год пришлось около 40% сносов – демонтировано 50 объектов. На освобожденных территориях возводят жилье для переселенцев.В программу входит 5175 домов. По большей части это так называемые хрущевки, возраст которых превышает 50 лет. Это морально и физически устаревшее жилье, не отвечающее потребностям современного горожанина.Вместо тесных квартир в ветхих домах участники программы получают просторное жилье в новостройках, площадь которого примерно на 30% больше старого. В квартирах выполнена отделка комфорт-класса, установлена необходимая сантехника, качественные стеклопакеты, электрическая плита.Новостройка для переселенцев строится в том же районе, иногда в том же квартале, что и старый дом. Участникам программы не приходится менять образ жизни: они продолжают пользоваться той же социальной, транспортной, коммерческой и прочей инфраструктурой.Сейчас идет первый этап реновации. Он завершится к 2024 году. Второй продлится с 2024 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.