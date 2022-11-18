Днем 18 ноября на Владимир обрушился первый крупный снегопад. В мэрии заявляют, что начали готовиться к нему еще с ночи. На дороги выехали 24 комплексные дорожные машины. Ночные

Днем 18 ноября на Владимир обрушился первый крупный снегопад. В мэрии заявляют, что начали готовиться к нему еще с ночи. На дороги выехали 24 комплексные дорожные машины. Ночные механизированные бригады сметали снег и обрабатывали дороги пескосоляной смесью до утреннего часа пик. Днем работать продолжило уже 18 дорожных машин. Почему их количество уменьшилось, власти не уточняют,