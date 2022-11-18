Согласно народному календарю, 19 ноября отмечается День Павла Ледостава. В этот день церковь чтит...

Согласно народному календарю, 19 ноября отмечается День Павла Ледостава. В этот день церковь чтит память святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. Известно, что он принял мученическую смерть за веру.Раньше в этот день уже замерзали водоемы, считалось, что зима совсем близко. Поэтому в старину в этот день надевали все новое и чистое, чтобы встретить зиму благополучно и привлечь удачу и достаток.Что нельзя делать в День Павла Ледостава?говорить плохо о покойных, вспоминать их грехи и ошибки, иначе ждет вас несчастье;затаивать на кого-то злобу, вынашивать планы мести, планировать кому-то нанести вред – так можно крепкое здоровье потерять;есть мясные продукты – к неприятностям и болезням;давать в долг и брать взаймы – к бедности;отправляться в дальний путь – к обману;отказываться от обещаний – к потери удачи.Народные приметы на 19 ноября 2022 года:Идёт снег, значит вся зима будет снежной.Небо ясное и звёзд много — это к холоду, а если мало — к вьюге.Утром заря ярко-красная, то быть осадкам, а багровый закат — к ветру, метели и снегопаду.Безветренная погода 19 ноября говорит о скором похолодании.Гуси поджимают ноги — к морозу.Воробьи собираются гурьбой и громко чирикают — к ясной погоде.Вороны вьются в воздухе — к снегу, а опускают на снег — к оттепели; сидят на вершинах деревьев — к морозу, а на нижних ветках — к ветру.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos