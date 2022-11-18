Обзор спортивных событий, которые пройдут сегодня в нашем регионе. Итак: - Муром примет...

Обзор спортивных событий, которые пройдут сегодня в нашем регионе. Итак:- Муром примет соревнования по конькобежному спорту - "матчевая встреча городов центра России". Участники - спортсмены до 13 лет.- В Александрове стартует первенство Владимирской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок.- А во Владимире сегодня начнутся чемпионат и первенство области по кикбоксингу. Раздел - К-1. Его еще называют японским. Специалисты сравнивают формат с видоизмененным тайским боксом. Очевидно, нас ждут зрелищные схватки.Фото: pxfuel.com/