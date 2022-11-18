Любое предприятие, компания или ЧП проводят расчеты с поставщиками и партнерами, платят зарплату, делают взносы во внебюджетные фонды и оплачивают налоги. Во всех случаях для этого потребуется открыть счет в банке. Эта процедура доступна, как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям, но для последних она не обязательна согласно законодательству.

Любое предприятие, компания или ЧП проводят расчеты с поставщиками и партнерами, платят зарплату, делают взносы во внебюджетные фонды и оплачивают налоги. Во всех случаях для этого потребуется в банке. Эта процедура доступна, как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям, но для последних она не обязательна согласно законодательству.Малый бизнес может работать без р/сХотя это утверждение справедливо, на практике такой возможностью пользуются совсем немногие мелкие предприниматели. Без счета удобно работать поставщикам единичных мелких услуг и товаров: парикмахер, массажист, маникюрщик, минимаркет, который покупает товар на оптовой базе за наличные. ИП, работающий в сфере ремонта, логистики или права тоже может обойтись без счета. Здесь все решает удобство ведения деятельности за наличный расчет.Чем ограничивается бизнес-деятельностьВо многих случаях отсутствие банковского счета существенно влияет на круг возможностей для мелкого бизнеса:Ограничение по сумме сделки с пределом 100 тысяч рублей. Такой потолок выплат установлен не только на расчеты с поставщиками, но и на проведение других платежей, например, арендных. Конечно, существующий договор можно разбить на ряд мелких, но количество документов при этом вырастет в геометрической прогрессии.Невозможность подачи заявок на получение грантов, участие в тендерах и программах госзакупок. В последнем случае расчетный банковский счет является необходимым условием участия. Расчеты в бюджетной сфере всегда выполняются в безналичной форме, поэтому р/с в этом случае обязателен.В случае ошибочного начисления и переплаты суммы налоговых сборов вернуть деньги назад можно только в банк. Если счета нет, то налоговая не примет претензии к возврату. Существует возможность оставить излишки в счет суммы будущих начислений, но этот вариант не подойдет в некоторых случаях.Невозможность выполнения безналичных переводов. Оплатить поставки товаров не получится. Банки не отправляют деньги по реквизитам компаний. Можно внести требуемую сумму в кассу банка, но здесь вступает в силу ограничение в 100 тысяч рублей.Запрет на работу с валютой. Валютные сделки без транзитного и валютного счета невозможны.Проблемы с подключением эквайринга на сайте компании, то скажется на доходах.Большой проблемой станет невозможность оформления займа на расширение бизнеса, а также получение оборудования или техники в лизинг. Все это скажется на перспективах развития компании.