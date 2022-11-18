Около 130 мобилизованных жителей Владимирской области из 346-го полка отошли с фронта и разместились в населенных пунктах в тылу, где их обеспечили питанием, обмундированием и другими

Около 130 мобилизованных жителей Владимирской области из 346-го полка отошли с фронта и разместились в населенных пунктах в тылу, где их обеспечили питанием, обмундированием и другими условиями проживания, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, неделю назад почти во всех областных сообществах в соцсетях появилось видеообращение родственников мобилизованных владимирцев к президенту РФ Владимиру Путину. Взволнованные авторы обращения