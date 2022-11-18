У звезд свои причуды, и порой их невозможно понять. К примеру, они часто показывают, как кто-то справляет нужду.

У звезд свои причуды, и порой их невозможно понять. К примеру, они часто показывают, как кто-то справляет нужду.Семья российского певца Олега Газманова живет под Москвой, в Серебряном бору. У них собственный участок, на котором расположен роскошный особняк. Дизайном интерьера и самой постройки занималась супруга артиста – Марина Газманова. Она обожает разрабатывать декор и постоянно развивается в этом направлении.На днях жена Газманова посетила очередное мероприятие, посвященное дизайну. Марина Газманова послушала лекцию об интерьере по приглашению своей приятельницы.В своем аккаунте жена Газманова показала кадры уютного зимнего вечера, а также засветила фрагмент своего роскошного приусадебного участка и мохнатую зазнобу. На видео попалась маленькая собачка Газманова, которая резво выбежала на снег и справила нужду прямо под елочкой, как ранее это делала Анастасия Волочкова.После этого веселый пес, который оставил после себя зассанный снег, бодро побежал обратно в дом, а Марине Газмановой ничего не оставалось как только посмеяться над ситуацией. "А так бы всю зиму убирали бы снег", – подписала женщина видео.Напомним, Марина Газманова вторая жена Олега Газманова. Он познакомился с ней в Воронеже, куда певец приезжал с концертом. На тот момент Марине Муравьевой было всего 18 лет, и она не была фанаткой Газманова.Однако после встречи с артистом ее сердце оттаяло. Спустя несколько лет пара поженилась. Газманов усыновил Филиппа, сына Марины от бывшего мужа, а позднее у супругов родилась дочь Марианна.