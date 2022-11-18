Кадыров недавно заявил, что накануне свадьбы расстался с невестой. Мол, теперь он снова свободен. Но кто бы мог подумать, что теперь взгляд этого красавца-джигита упадет на замужнюю звезду!

Кадыров недавно заявил, что накануне свадьбы расстался с невестой. Мол, теперь он снова свободен. Но кто бы мог подумать, что теперь взгляд этого красавца-джигита упадет на замужнюю звезду!Алла Рид, как и Эмиль Кадыров, была участницей телепроекта Первого канала "Голос". В четвертом сезоне они оба состояли в команде Александра Градского и дошли до четвертьфинала. А после окончания "Голоса" стали солистами театра "Градский Холл".19 ноября в столичном "Вегас Сити Холл" Эмиль Кадыров даст большой сольный концерт, участницей которого станет и Алла Рид. А накануне они пришли в студию для записи красивой дуэтной песни "Летим" на стихи Андрея Вознесенского и музыку Микаэла Таривердиева. И строчка "В нас вовек не исчезнет наш звездный час: самолет, где летим мы с тобой вдвоем" так распалила исполнителей, что они слились в страстном поцелуе...Стоит напомнить, что Алла Рид давно счастлива в браке: она много лет замужем, у нее с супругом Станиславом подрастает сын Яков. Супруг певицы занимается видео и аудио-оборудованием, он далекий от шоу-бизнеса человек. И от студии звукозаписи муж был далеко. А значит, поцелую Аллы и Эмиля ничего не мешало.