Поведение Алексея Панина вызвало сильные эмоции у известного телеведущего.

Поведение Алексея Панина вызвало сильные эмоции у известного телеведущего.Весной этого годаскандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разнымверсиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда"Жмурок" живет в небольшом городе Аликанте в Испании.Образ жизниактера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различныхобластей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизньбомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезныементальные проблемы.А журналистВладимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Онсчитает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян иотказался от родины, а значит ему не место на территории России."Посмотритена эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены делапротив этого подонка?" — вопрошает журналист.Многие зрителисогласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себясо страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычаганет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.