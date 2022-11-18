Поведение Алексея Панина вызвало сильные эмоции у известного телеведущего.
Поведение Алексея Панина вызвало сильные эмоции у известного телеведущего.
Весной этого года
скандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разным
версиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда
"Жмурок" живет в небольшом городе Аликанте в Испании.
Образ жизни
актера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различных
областей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизнь
бомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезные
ментальные проблемы.
А журналист
Владимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Он
считает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян и
отказался от родины, а значит ему не место на территории России.
"Посмотрите
на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела
против этого подонка?" — вопрошает журналист.
Многие зрители
согласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себя
со страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычага
нет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.