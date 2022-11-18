Срочная информация! Во Владимире- новая волна минирований стратегических объектов. Так сегодня...

Срочная информация! Во Владимире- новая волна минирований стратегических объектов.Так сегодня утром эвакуировали сотрудников областной администрации. В здании включили систему оповещения. Работникам Белого дома по громкой связи сообщили об угрозе взрыва. Из-за сообщений о минировании сорвалась пресс-конференция первого заместителя губернатора Александра Ремиги. Эвакуированы были и журналисты, в том числе съемочная группа программы "Вести-Владимир".По информации "Вестей", сегодня телефонные террористы "заминировали" и главный символ Владимира - Золотые ворота. Эвакуированы сотрудники музея-заповедника, работающие в экспозиции уникального памятника, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все подробности- в выпусках "Вестей"Напомним, что в октябре за угрозу взорвать Золотые ворота во Владимире был оштрафован несовершеннолетний.Весной этого года, он, действуя из хулиганских побуждений, используя мобильный телефон, зашел на свой аккаунт социальной сети «ВКонтакте». Где в одном из сообществ разместил комментарий с заведомо ложной информацией о готовящемся им взрыве на территории памятника культуры «Золотые ворота».Фото "Вести - Владимир"