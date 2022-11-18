Во Владимире местный бизнесмен незаконно расширил территорию своего земельного участка, установив...

Во Владимире местный бизнесмен незаконно расширил территорию своего земельного участка, установив забор на территории земель общего пользования, находящегося за Владимирским академическим театром драмы. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.Суд вынес решение о сносе незаконно возведенного ограждения из металлических профилированных листов, на основании которого в отделении судебных приставов Ленинского района города Владимира в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство.Мужчина получил уведомление, но исполнять законные требования не спешил. Кроме этого даже стал скрываться и не выходил на контакт.После длительных розыскных мероприятий судебные приставы нашли должника. На бизнесмена были наложены штрафные санкции в виде исполнительского сбора суммой 5 000 рублей и временного ограничения в праве выезда за пределы России. Кроме это был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автопарка должника, насчитывающего порядка 60 транспортных средств, и недвижимого имущества.Крайней мерой, предпринятой в отношении уклониста от исполнения судебного решения, стал иск городской администрации о взыскании с должника неустойки. Мужчине был установлен астрент в размере 3 000 рублей за каждый день просрочки.Осознав всю серьезность ситуации, должник демонтировал ограждение.Решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото пресс-службы УФССП России по Владимирской области