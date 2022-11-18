По факту задержания коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова проводится масштабная проверка.

По факту задержания коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова проводится масштабная проверка.Несколько недельназад в одном из московских ресторанов был задержан Кирилл Суханов, сотрудникредакции Ксении Собчак. Его и двух других журналистов обвиняют в вымогательстве11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезона.Ксения Собчакпроходит свидетелем по делу, однако, неожиданно для всех, ведущая спешнопокинула территорию России после начала разбирательства. Спустя время сталаизвестна роль Собчак в деле о вымогательстве.Адвокат одного изфигурантов дела Дмитрий Малютов высказался, что, по его мнению, в действияхсотрудников нет компрометирующих фактов. С другой стороны, Ксения Собчак публичноприносит извинения за сотрудников и посещает офис Чемезова. Такое поведениекажется юристу странным."Все троебыли подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, котораяпривела к возбуждению уголовного дела", — считает адвокат.Разбирательствопо делу все еще продолжается. Телеведущая уже выразила надежду на положительныйисход событий. Среди звезд шоу-бизнеса уже появились и те, кто публичнообсуждает дело Ксении Собчак. Например, блогерша Алена Водонаева хочет знать,кто именно из подозреваемых признал вину в вымогательстве.