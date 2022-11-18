Рациональное использование и раздельный сбор мусора являются наиболее актуальными на сегодняшний день направлениями в экологии. Создается большое число образовательных мероприятий, ..

Рациональное использование и раздельный сбор мусора являются наиболее актуальными на сегодняшний день направлениями в экологии. Создается большое число образовательных мероприятий, методических пособий, которые призваны просветить население и разъяснить о необходимости сбережения природных ресурсов.Так, например, в нашем регионе весь октябрь на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» проходил первый раздел общеобразовательной естественнонаучной программы «Эковзгляд». Данная программа предусматривает активное развитие экологической культуры, полезных эко-привычек, а также повышение экологического знания у подрастающего поколения. Первый раздел программы был посвящен раздельному сбору отходов и их правильной утилизации.При поддержке ГБУ ВО «Экорегион» образовательная программа была запущена и собрала не малое число слушателей. Ребята из 49, 14, 7, 37, 45 общеобразовательных школ г. Владимира одни из первых смогли прослушать первые лекции курса.Предлагаемая программа в первую очередь направлена на формирование в сознании обучающихся системы взглядов, норм поведения, ресурсосбережения, рационального природопользования, утилизации и переработки отходов.Инновационность настоящей программы заключается в применении механизма формирования у детей в возрасте 7-14 лет средствами экологического дополнительного образования компетентности в области ресурсосбережения. Для достижения образовательного результата программы, а именно формирования у обучающихся практических навыков экономного потребления электроэнергии, воды, тепла, утилизации бытового мусора, необходимо развивать личностные качества, способности и специальные умения. Среди них: принятие общечеловеческих ценностей, понимание взаимосвязей в окружающей среде, понимание того, что наши действия на местном уровне оказывают влияние на глобальные процессы, умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений, умение применять имеющиеся знания к разнообразным жизненным ситуациям.Программа включает в себя не только теоретическое изучение материала, но и практическое. Предполагается, что по завершению образовательного процесса участники программы овладеют полезными эко-привычками и экологическими навыками, которые помогут рационально использовать природные ресурсы.