Прокуратура Владимирской области выявила более 600 нарушений в обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. За этот год надзорному ведомству

Прокуратура Владимирской области выявила более 600 нарушений в обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. За этот год надзорному ведомству не раз приходилось восстанавливать нарушенные права граждан. Более 370 заявлений было направлено в суды. Они касались обеспечения нуждающихся медсредствами и возмещения денег, которые льготники затратили на их приобретение. Общая сумма почти 11 миллионов