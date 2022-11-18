Наталья Подольская вынуждена собирать чемоданы. Она призналась фанатам в главном.

Наталья Подольская вынуждена собирать чемоданы. Она призналась фанатам в главном.В последнее время вокруг Натальи Подольской и Владимира Преснякова ходит много нелицеприятных слухов. Поговаривают, что в звездной паре не все так гладко, хотя официально это не подтверждено.Тем не менее, Подольская периодически подогревает тему и подливает масла в огонь. На днях певица показала в своем аккаунте бокал с напитком и поведала о проблемном состоянии."Настроение чуть-чуть себя жалеть, немножко", – написала Наталья Подольская.После этого Подольская рассказала фанатам, что ее младший сын Иван, которого она родила прошлой осенью, разбудил ее слишком рано. Звезда схватила ребенка и поцеловала перед камерой. Судя по всему, выпившая накануне Наталья Подольская не была готова к такому раннему подъему. Тем не менее, дела сами себя не сделают, и работать все-таки надо.Далее Подольская показала на кадрах собранный чемодан со всяким тряпьем и ценностями, и сообщила, что ее ждет вылет через четыре дня. Фанаты озадачились тем, куда же валит певица? Версий пока немного: развод и эмиграция.Напомним, недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметили юбилей – пятилетие совместной жизни. В честь праздника певец опубликовал трогательное фото с женой. Артист намекнул, что у них в семье все прекрасно, несмотря на сплетни.