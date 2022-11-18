На сей раз видеообращение записали жители Александрова.

В Александрове родственники мобилизованных резервистов, стоя на фоне памятника воинам, погибшим в ВОВ, записали к Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Это уже третья жалоба жителей Владимирской области к Президенту РФ на ситуацию в войсках.Жены и матери бойцов из 346-го полка просят разобраться с обстановкой, сложившейся на передовой в зоне СВО. Жалобы всё те же - на подготовку, снабжение, вооружение, оказание медицинской помощи и конфликты с командованием.Добавим, что вчера родные и близкие военнослужащих записали к верховному главнокомандующему и Министру обороны с просьбой решить проблемы, возникшие на линии соприкосновения. Его Александр Авдеев, который провел по этой теме встречу в Минобороны.Он добавил, что более тысячи военнослужащих подразделения с первых дней стойко продолжают нести службу.