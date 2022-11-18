В регионе - по поручению губернатора Александра Авдеева - прошла встреча с близкими владимирских...

В регионе - по поручению губернатора Александра Авдеева - прошла встреча с близкими владимирских бойцов. Теми, кто выполняет сейчас государственные задачи в зоне СВО. Встречи необходимы для оперативного решения самых острых вопросов. О вестях с линии фронта - Мария Платанюк."На связь выходит редко, по понятным причинам. Когда звонит - говорит, что всё нормально, у него всё есть..."С мыслями о самых любимых и родных. В одном зале - жены и матери мобилизованных земляков.Как налажен армейский быт? Как доставляют посылки и дополнительную помощь в зону специальной военной операции? Что с лекарствами? На эти и другие вопросы семьи владимирских бойцов смогли получить детальные ответы. С близкими защитников общался специальный представитель губернатора Владимирской области в отмобилизованных формированиях. Встреча прошла по поручению главы региона.- Ещё раз хочу сказать вам, Авдеев в курсе каждой позиции. Он может и в 10, и в 12 ночи позвонить и сказать, или я в те редкие минуты выхожу, если можно выходить, и говорю: "Александр Александрович, вот эта и эта позиция. Он говорит: "Я знаю". У него такой же список перед глазами. Он в живом режиме всё это ведёт. Что нам понадобится всегда: тёплое бельё, радиостанции, печи. Нам понадобятся спальные мешки. Это тоже, как ни странно, расходный материал.Вопросы - самые разные. Родным важно знать, что их защитники не только эффективно выполняют боевые задачи, но и банально - одеты, обуты, накормлены. Есть генераторы, спальники, средства связи.- Сколько примерно на тысячу человек нужно раций?Общение длилось больше двух часов. Вместе со спецпредставителем главы области на вопросы семей мобилизованных отвечали начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов и замдиректора департамента соцзащиты населения Валентина Хицкова. Она объяснила порядок выплат и оформления медицинских документов. Один из важнейших вопросов - доставка дополнительной помощи. В первые же дни отправки наших бойцов в зону СВО губернатор Александр Авдеев распорядился организовать склады на приграничной территории. Все грузы оттуда бойцам привозят военные.Спецпредставитель губернатора:- Два УАЗа мы туда поставили, две “Нивы”, два “Багги”. Командиры сами распределили кому-куда. 2 УАЗа-буханки дала Липецкая область. Бронежилеты у всех, шлемы у всех. Я не видел там плохих шлемов.Обмундирование, медикаменты, печи, сапёрные лопаты, топоры, продукты. Далеко не полный перечень того, что поставляет область землякам. Как рассказал семьям спецпредставитель губернатора, недавно для нужд фронта и владимирских бойцов предприниматели области поставили лес. Необходимый для строительства блиндажей. От лица тех, кто не смог попасть на встречу, женщины передали список вопросов. Также семьи попросили организовать центры психологической помощи и сделать такие встречи регулярными. В сети, между тем, набирает просмотры видео, снятое общественниками соседней - Нижегородской области.Они сами побывали на линии фронта с гуманитарным грузом и случайно встретили владимирских бойцов. Слова и улыбки ребят- для тех, кто ждёт их дома. Разумеется, только с ПОБЕДОЙ!- Настя, я тебя люблю. Я люблю тебя, моя доча! Гусь- Хрустальный, привет!!! Вернемся только с победой. Люблю вас всех, жене привет!Мария Платанюк "Вести-Владимир".