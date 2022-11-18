Синоптики рассказали, какой будет погода во Владимирской области 19 ноября. Этой ночью во...

Синоптики рассказали, какой будет погода во Владимирской области 19 ноября.Этой ночью во Владимире и по всему региону ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман, температура -3..-5°. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в пределах нормы.Утром – небольшой снег, возможен туман. Завтра днем переменная облачность, -2..-4°, ветер восточный, умеренный 5 – 10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos