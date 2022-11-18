По факту гибели 17 ноября 2022 года на пожаре в хозяйственной постройке в деревне Вашутино...

По факту гибели 17 ноября 2022 года на пожаре в хозяйственной постройке в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района 61-летнего мужчины следователи СК России проводят доследственную проверку.В ходе проверки следователь выяснит все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнём при курении либо неправильной эксплуатации печного оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото https://www.pxfuel.com