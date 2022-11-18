Спасатели регионального управления МЧС совместно с сотрудниками Россоюзспаса провели выездной...

Спасатели регионального управления МЧС совместно с сотрудниками Россоюзспаса провели выездной мастер-класс для учащихся владимирских школ. Акция "Тонкий лёд" прошла на замерзающем водохранилище Семязино.В жизни, конечно, нельзя вот так стоять и смотреть, как человек уходит под воду. Но это показательный мастер-класс. Что делать, если беда, спасатели со школьниками "договариваются на берегу".Владимир Фёдоров, начальник аварийно-спасательного формирования Владимирской области:- Сегодня мы уже видели, что лёд встал. Хоть он небольшой, но тем не менее, он есть. Уже дети пытаются выйти на него, попробовать, что это такое, как он себя поведёт под ними.Андрей Захваткин, главный специалист отдела Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Приведу пример. На озере Лосиха в поселке Анопино Гусь-Хрустального района дети восьми и девяти лет после школы на спор пытались пройти на другой берег озера по льду.Трагедия, унесшая жизни троих детей, произошла ровно год назад. В середине ноября. В самый сложный и опасный период ледостава.Несчастье накануне предотвратили сотрудники ковровского поисково-спасательного отряда. Случайно заметили на Кукушкином пруду мальчика. Ребенок ступил на скользкую дорожку.В соцсетях спасатели просят родителей сегодня же поговорить детьми. И сами говорят - каждую неделю! Заодно тестируют новые гидрокостюмы. В таком "комбинезоне" сотрудник МЧС может провести в ледяной воде несколько часов без риска для жизни и здоровья. Человек в обычной одежде получает смертельное переохлаждение через тридцать минут.- Смотрим на грудную клетку. Десять секунд. Вдох есть или нет, слушаем, чувствуем.Как правильно протянуть руку, а лучше - палку или шарф - помощи человеку, провалившемся под лёд. Как вытащить его на сушу. Куда звонить и как согреть пострадавшего...Одеяло из фольгированного термопластика немного сократит термопотери. Человека нужно срочно посадить в машину и доставить в больницу. Знать всё это не мешает и рыбакам. Потому что взрослые порой ведут себя как дети.Владимир Фёдоров, начальник аварийно-спасательного формирования Владимирской области:- Каждый рыбак говорит, что я уже не первый год ловлю и всё у меня прекрасно, все хорошо, мне этого не надо. К сожалению, есть такие. Есть те, кто понимает, что это адекватно, это нормально. Говорят: "Да, хорошо, мы будем осторожнее!"Флешмоб в финале мастер-класса. Из бумажных букв ребята складывают живой "аншлаг".Дарья Давыдова при содействии пресс-службы регионального управления МЧС