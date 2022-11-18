Вчера вечером в пожарную охрану поступило сообщение о горении хозпостроек в деревне Вашутино...

Вчера вечером в пожарную охрану поступило сообщение о горении хозпостроек в деревне Вашутино (Гусь-Хрустальный район) на улице Производственная. К сожалению, в ходе тушения строений на площади 95 кв.м. было обнаружено тело погибшего мужчины 1961 года рождения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Напомним,"Вести" сегодня сообщали, что по этому факту следователи СК России проводят доследственную проверку, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнём при курении либо неправильной эксплуатации печного оборудования.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.