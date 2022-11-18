Скандал с российской ведущей Ксенией Собчак и корпорацией Ростех набирает обороты.

Скандал с российской ведущей Ксенией Собчак и корпорацией "Ростех" набирает обороты.На днях оскандаленная Ксения Собчак публично принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемизову, у которого вымогали деньги ее сотрудники. Однако извинения вряд ли спасут блондинку, уверен адвокат Нарек Костанян, сообщает . По мнению правозащитника, без признания вины все извинения не имеют никакой юридической силы.Напомним, 15 ноября стало известно, что российская телеведущая Ксения Собчак тайно приезжала в офис "Ростех" и пыталась урегулировать разгоревшийся на весь мир скандал с уголовным делом, обысками и арестом ее сотрудников.Сейчас коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов находится в СИЗО по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По тому же делу был задержан экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Судя по всему, Ксения Собчак как работодатель обвиняемых пыталась вступиться за них и свести конфликт на нет.Адвокат добавил, что извинения Ксении Собчак могут лишь смягчить приговор, так как суд учтет этот факт при рассмотрении дела. Также он прокомментировал, может ли сама Собчак сесть за решетку и стать соседкой Навального*."Когда группа лиц идет на грабеж, на разбойное нападение: кто-то вытащил деньги, кто-то часы снял с человека, а кто-то нож в сердце человеку воткнул. Вот остальные участники не отвечают за его убийство", – привел пример адвокат.* включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России