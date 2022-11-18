Сегодня утром по региону прокатилась волна эвакуаций из-за угрозы минирования. Сигнал тревоги...

Сегодня утром по региону прокатилась волна эвакуаций из-за угрозы минирования. Сигнал тревоги раздался и в здании областной администрации, сорвав пресс-конференцию первого заместителя губернатора Александра Ремиги.По оценке съемочной группы "Вестей", работавшей в это время в Белом доме, из здания эвакуировались примерно 300 человек. Поиск взрывного устройства результатов не дал. В настоящий момент сотрудники администрации вернулись к работе.Также телефонные террористы сообщили об эвакуации Золотых ворот. А всего в “списке заминированных" оказалось 74 объекта из разных районов области - школы, детские сады, здания судов и местных администраций. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.