За 9 месяцев 2022 года жители города Владимира получили 20,7 млрд рублей на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе банка России в пятницу, 18 ноября. С апреля по июнь 2022 года отмечалось

За 9 месяцев 2022 года жители города Владимира получили 20,7 млрд рублей на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе банка России в пятницу, 18 ноября. С апреля по июнь 2022 года отмечалось падение спроса на ипотечные кредиты, а с августа по сентябрь кредитование восстановилось и стало 2,5 раза больше, чем во ll квартале. Средневзвешенная