Суд установил, что за несколько месяцев она присвоила более 126 тысяч рублей. А также пять пар...

Суд установил, что за несколько месяцев она присвоила более 126 тысяч рублей. А также пять пар обуви на сумму более 3 тысяч рублей, котрые фиктивно оформили как возврат. Что вскрылось в ходе ревизии.Судом учтено, что подсудимая признала вину, ущерб, причиненный преступлением, частично магазину возмещен. Кроме того, она активно способствовала расследованию и одна воспитывает двоих несовершеннолетних.В итоге, ее приговорили к 1 году и 6 месяцам условно.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en