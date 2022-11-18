Во Владимирской области на 82 км автодороги Касимов-Муром-Нижний Новгород произошло ДТП с...

Во Владимирской области на 82 км автодороги "Касимов-Муром-Нижний Новгород" произошло ДТП с пострадавшими.Утром 16 ноября, в районе 10:30, 57-летний водитель "Хендай", двигаясь в сторону Меленок, не справился с управлением. В результате чего, автомобиль занесло в кювет.По данным инфопортала "Муром24", в ДТП пострадали 4 человека. Среди них – сам водитель и три пассажира: 49-летняя женщина, 22-летний парень и 11-летняя девочка. Все были направлены на амбулаторное лечение с диагнозом черепно-мозговая травма.Фото Типичный Муром