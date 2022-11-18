17 ноября в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района произошел пожар в подсобном помещении, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Следком РФ по Владимирской области проводит доследственную

17 ноября в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района произошел пожар в подсобном помещении, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Следком РФ по Владимирской области проводит доследственную проверку. По данным МЧС, на производственной территории загорелись бытовка и хозпостройка на площади 95 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, либо неправильная эксплуатация печного оборудования. По результатам