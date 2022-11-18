Хвойные красавицы украсят общественные пространства, парки и скверы.

На улицах Коврова установят 46 новогодних ёлок. Об этом рассказали в мэрии города.Хвойные красавицы украсят общественные пространства, парки и скверы. Среди них будут не только искусственные, но и живые деревья. Преображение города планируют завершить к концу ноября. Кроме главного символа Нового года, на улицах появятся гирлянды и иллюминация. Праздничное украшение простоит до 15 января.Из 46 новогодних ёлок 11 установят муниципальные учреждения. Горадминистрация также проведёт традиционный конкурс авторских игрушек ручной работы. В нём могут поучаствовать все желающие. Победителей наградят дипломами и призами. Лучшие поделки украсят городские ели.