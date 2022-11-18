В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, обвиняемого в хищении свыше полумиллиона рублей при выполнении капремонта гимназии им. Барсукова. В 2020 году компания ООО

В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, обвиняемого в хищении свыше полумиллиона рублей при выполнении капремонта гимназии им. Барсукова. В 2020 году компания ООО «ГРАДИАЛ» заключила со школой контракт на работы стоимостью свыше 240 млн рублей. Областная прокуратура совместно со Счетной палатой проверили результат и выявили несколько признаков мошенничества. Подрядчик не выполнил часть работ,