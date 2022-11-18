В действиях ООО «ГРАДИАЛ» по капитальному ремонту здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени...

В действиях ООО «ГРАДИАЛ» по капитальному ремонту здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н.Барсукова» прокуратурой и Счетной палатой выявлены признаки мошенничества.Подрядчик не выполнил часть работ, и а также заменил строительные материалы на более дешевые. Также были выставлены счета заказчику на оплату фактически невыполненных работ, материалов, отличных от предусмотренных проектной и сметной документацией на сумму свыше полумиллиона рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.СО МО МВД России"Ковровский" возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.Фото https: //www.pxfuel.com