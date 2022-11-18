Сегодня в 7 часов 41 минуту из Курлово Гусь-Хрустального района поступил сигнал об очаге пожара в...

Сегодня в 7 часов 41 минуту из Курлово Гусь-Хрустального района поступил сигнал об очаге пожара в многоквартирном доме на улице Революции.Там произошло задымление в квартире, которое обнаружили прибывшие сотрудники МЧС. Приступив к тушению, пожарные оперативно ликвидировали горение квартиры и кровли дома на площади 20 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Причина пожара устанавливается.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.